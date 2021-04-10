Skullcandy выпустила беспроводные наушники Dime

Бренд из США, Skullcandy выпускает беспроводные наушники под названием Dime.

Skullcandy Dime выполнены в стильном дизайне и разных цветах: темно-синий, темно-зеленый, светло-серый, светло-синий, темно-серый и полностью черный. Наушники имеют защиту от пота и воды (IPX4).

Беспроводные наушники обеспечивает до 12 часов автономной работы, пользователь может непрерывно слушать музыку до 3,5 часов или до 8,5 часов с зарядным футляром. Микрофон оснащен активным шумоподавлением. С помощью сенсорного управления на наушниках, владелец можно совершать стандартные действия: принимать звонки, менять трек, регулировать громкость, а также включать голосового помощника, Google и Siri не используя смартфон.

Рекомендованная цена наушников составляет 24,99 долларов.
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