Skullcandy запускает беспроводные наушники «Push»

2019-03-12, Автор - Anna; Продукт - Skullcandy Push; [88]
Skullcandy уже несколько лет продвигает себя как серьезный бренд во всех личных аудио-вертикалях. Его последняя модель - беспроводные наушники Skullcandy Push для тех, кто любит резать провода.

Наушники имеют уникальный дизайн, который хорошо выглядит и исключает потерю сигнала. Они имеют большую боковую кнопку, которая может использоваться для ответа на вызовы, управления громкостью и смены треков. Вы также можете использовать его для активации голосового помощника и выполнения нескольких функций на телефоне с помощью голосовых команд.

Компания обещает 6 часов музыки от полностью заряженных аккумуляторов и 6 часов от чехла для зарядки дают вам в общей сложности 12 часов воспроизведения. Новинка доступна с сегодняшнего дня.

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