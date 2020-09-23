Skyworth Q71 с разрешением 8К

Какое-то время назад никто и подумать не мог, что 4К-разрешение будет нормой для большинства пользователей. Теперь же ситуация изменилась, так как пользователи все чаще покупают мониторы и телевизоры с данным разрешением, а производители делают все более доступные решения. Теперь вот дошло дело и до повышения разрешения, так как оказалось, что 8К тоже вполне реально получить. Например, вот официально представлен телевизор Skyworth Q71, который работает на 8К-разрешении, у него имеется умный процессор и масса другой аппаратной начинки. Достаточно крутое решение, цену в долларах пока что никто не назвал, так что говорить пока что не можем. Но это уже довольно интересно, ведь на деле ничего подобного на рынке нет от крупных производителей.