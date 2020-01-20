Skyworth Q91 с 8К-разрешением

Какое-то время назад мы говорили о том, что 4К-телевизоры только начинают свое развитие и что они длительное время будут не очень нужны потенциальным покупателям, так как нет контента такого формата и так далее. Однако сейчас 4К-разрешение стало очень даже доступным и его может позволить себе буквально любой пользователь. Кроме того, на рынок вышли 8К-продукты, вроде телевизора Skyworth Q91, которые стоят пока что дорого, но это уже совершенно иной уровень качества и детализации изображения. К примеру, этот телевизор выдает действительно высокое качество картинки, плюс есть специальные технологии, которые позволяют улучшать продукт и качество изображения, если контент подается не в 8К. Это шикарный гаджет, который стоит своих денег.