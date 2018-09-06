Слайдер Lenovo Z5 Pro показался на видео

Недавно компания Lenovo показала концепт смартфона-слайдера, фронтальная камера которого в сложенном состоянии скрыта за экраном. В целом, аппарат напоминал уже вышедший Oppo Find X, а также готовящиеся к выходу Honor Magic 2 и Xiaomi Mi Mix 3. Сегодня в сети неожиданно появилось видео, на котором, как утверждается, демонстрируется рабочий образец вышеуказанного слайдера. Якобы называться он будет Lenovo Z5 Pro. Что примечательно, механизм приводится в действие вручную, а не автоматически, как в Oppo Find X. Характеристики устройства не сообщаются, но, скорее всего, они окажутся чуть лучше, чем у Lenovo Z5.

Последний, напомним, получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2240:1080, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв.м, довольно шустрый процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 16 Мп и 8 Мп с функциями ИИ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3000 мАч с возможностью заряжать его от сетевого адаптера мощностью 18 Вт, а также предустановленную ОС Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0.