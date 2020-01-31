Слили дизайн нового раскладного смартфона Huawei Mate X2 со стилусом

Производство второго складываемого смартфона Huawei начнется в конце лета 2020 года. Компания Huawei уже зарегистрировала новый патент на дизайн в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза.

Судя патенту, новый Huawei Mate X2 получит большой экран как у планшета, который будет складываться, ноMate X2 будет складываться внутрь, а не наружу, как предыдущая модель.

В складном виде остается вертикальная боковая панель с двумя камерами, а в развернутом виде, компания Huawei планируют реализовать четыре камеры.

Также новинка получит стилус для более удобного использования в каких-либо задачах. Ещё можно предположить, что Mate X2 будет оснастят процессором Kirin 990 5G в паре 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. К сожалению больше информации о новинки нет.