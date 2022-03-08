Слухи о графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 40 "Ada Lovelace"

Информатор опубликовал содержательную информацию о линейке графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 "Ada Lovelace". Новые слухи включают в себя все, от подробностей запуска и производительности до полной линейки и того, что мы можем ожидать от каждого уровня, который NVIDIA собирается предложить в этом году.

По слухам, линейка графических процессоров NVIDIA следующего поколения GeForce RTX 40 "Ada Lovelace" будет запущена в третьем квартале, чтобы справиться с линейкой графических процессоров AMD RDNA 3 MCM.

Начиная с деталей, становится ясно, что NVIDIA повышает показатели мощности для всей линейки графических процессоров GeForce RTX 40"Ada Lovelace" по сравнению с их первоначальными целями. MLID заявляет, что номинальное энергопотребление флагманского кристалла графического процессора AD102 будет находиться где-то между 500-600 Вт и верхним пределом. Все, что выше, потребует более серьезных технологий для охлаждения, и мы можем увидеть модели с жидкостным охлаждением или гибридные модели, представленные в вариантах ультра-премиального графического процессора.

NVIDIA уже инвестирует в разработку нового разъема PCIe Gen 5, обеспечивающего входную мощность до 600 Вт на разъем. Задержанная GeForce RTX 3090 Ti является одним из примеров, когда ожидается, что карта будет иметь TGP 450 Вт и станет первой видеокартой для настольных ПК, использующей такой интерфейс разъема. Ожидается, что карты следующего поколения будут использовать тот же стандарт PCIe. Несколько производителей блоков питания уже начали выпускать свои новые блоки питания Gen 5, которые будут включать в себя необходимые разъемы для поддержки графических процессоров следующего поколения, но они имеют только один основной разъем Gen 5, что означает, что если NVIDIA будет использовать второй 16-контактный порт , пользователям придется использовать переходник с 2x 8-контактного на 1x 16-контактный, который будет поставляться с большинством этих блоков питания. Сообщается что новейшая серия NVIDIA GeForce RTX 40 будет оснащена новейшей памятью GDDR7. Ожидается , что память GDDR7 обеспечит скорость передачи данных до 32 Гбит/с, а также технологию защиты от ошибок в реальном времени. Подсистема памяти GDDR7 через 256-битный шинный интерфейс со скоростью передачи 32 Гбит/с обеспечит общую пропускную способность 1 ТБ/с. Это 1,5 ТБ/с для 384-битного интерфейса шины и до 2 ТБ/с для 512-битной системы. Это просто безумная пропускная способность для стандарта GDDR.