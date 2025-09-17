Смарт-часы Garmin Venu 4 оценили в 550 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Venu 4, которая выйдет в версиях на 41 и 45 мм. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали и армированного полимера, 1,2- и 1,4 дюймовыми экранами с разрешением 390:390 точек и 454:454 точек соответственно, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, временем автономной работы до 12 и до 10 дней в режиме смарт-часов соответственно, датчиками для измерения пульса, уровня кислорода в крови и температуры кожи, мониторингом качества сна, уровня стресса и энергии Body Battery, анализом сердечного ритма, поддержкой 80 спортивных приложений, встроенным фонариком, многодиапазонным GPS и голосовым управлением. Часы оценены от 550 долларов за вариант с силиконовым ремешком и от 600 долларов за версию с кожаным ремешком.

Часы Amazfit Active 2 Square оценили в 150 долларов …
Компания Amazfit объявила о выпуске умных часов Active 2 Square, которые выделяются квадратной формой. Но…
Google Pixel Watch 4 получили спутниковую связь…
Google официально анонсировала смарт-часы Pixel Watch 4, сделав акцент на функции, которой пока нет даже …
TECNO Smart Watch Pro 3 оценили в 6 тысяч рублей …
Компания TECNO выпустила на российский рынок умные часы Smart Watch Pro 3, которые обойдутся в 6 тысяч ру…
Apple отправила в утиль сразу три модели умных часов…
Сегодня Apple представила новое поколение своих умных часов — Apple Watch SE 3, Series 11 и Ultra 3. Одна…
Продажи умных часов продолжают падать, но только не в Китае…
Ситуация на мировом рынке умных часов остаётся напряжённой — по данным аналитиков Counterpoint, индустрия…
Apple Watch: функциональность и возможности умных часов…
Часы Apple Watch представляют собой многофункциональное устройство, интегрируемое в повседневную ж…
Garmin представила умные часы Fenix 8 Pro со спутниковой свя…
Сегодня компания Garmin вошла в историю, представив серию Fenix 8 Pro — это первые умные часы с фирменной…
Стала известна цена Google Pixel Watch 4…
Профильный ресурс Android Headlines раскрыл цену на умные часы Google Pixel Watch 4, которые будут предст…
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor