Смарт-часы Garmin Venu 4 оценили в 550 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Venu 4, которая выйдет в версиях на 41 и 45 мм. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали и армированного полимера, 1,2- и 1,4 дюймовыми экранами с разрешением 390:390 точек и 454:454 точек соответственно, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, временем автономной работы до 12 и до 10 дней в режиме смарт-часов соответственно, датчиками для измерения пульса, уровня кислорода в крови и температуры кожи, мониторингом качества сна, уровня стресса и энергии Body Battery, анализом сердечного ритма, поддержкой 80 спортивных приложений, встроенным фонариком, многодиапазонным GPS и голосовым управлением. Часы оценены от 550 долларов за вариант с силиконовым ремешком и от 600 долларов за версию с кожаным ремешком.