Смарт-часы Redmi Watch оценены в 40 долларов

Компания Redmi представила первые умные часы Redmi Watch, которые, как и предполагалось, оказались очень доступной моделью. В рамках предварительного заказа часы оценены в 40 долларов, а их розничная цена составит 45 долларов. Старт продаж намечен на 1 декабря. Новинку оснастили 1,4-дюймовым квадратным цветным дисплеем с плотностью пикселей 323 PPI, 20 циферблатами, постоянным отслеживанием пульса, мониторингом качества сна, семью спортивными режимами, автономностью до 12 дней, голосовым помощником Xiao Ai, модулем NFC и защитой от воды (5ATM), которая подразумевает погружение на глубину до 50 метров. Масса часов составляет всего составляет 35 г.