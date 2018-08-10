Смарт-часы Samsung Galaxy Watch оценены в 330 долларов

Компания Samsung представила умные часы Galaxy Watch, который, вопреки слухам, по-прежнему работают под управлением Tizen OS 4.0. Новинка выйдет в двух версиях: диаметром 46 мм с диагональю дисплея 1,3 дюйма и аккумулятором на 472 мАч, а также 42 мм с диагональю 1,2 дюйма и батареей на 270 мАч. Часы получили круглый Super AMOLED-дисплей с разрешением 360:360 пикселей, 2-ядерный процессор Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти для версии с поддержкой LTE, 768 МБ и 4 ГБ для версии с Bluetooth.

Также отметим защитное стекло Corning Gorilla Glass DX+, водонепроницаемость 5 атм, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, прочность по военному стандарту MIL-STD-810G, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик пульса, датчик освещенности и поддержку беспроводную зарядку по стандарту WPС. Samsung Galaxy Watch 46 мм в серебристой расцветке будет стоить 350 долларов, а Galaxy Watch 42 мм в черном или розово-золотистом цветовых вариантах обойдется в 330 долларов. Старт продаж намечен на 24 августа.