Смарт-часы Tagg Verve Active получили защиту от воды

Компания Tagg представила в Индии умные часы Verve Active, которые оценены в 54 доллара. Новинка характеризуется 1,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 240:280 точек и максимальной яркостью 500 кд/м2, боковой клавишей для навигации, сменными ремешками, массой 38 граммов, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, датчиком для замера сердечного ритма, возможностью отслеживания содержание кислорода в крови, температуры тела и артериального давления, мониторингом глубокого и легкого сна, а также поддержкой 24 спортивных режимов. Продажи часов в Индии стартуют уже завтра.