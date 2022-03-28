Смарт-монитор Samsung M8 получил поддержку HDR 10+

Компания Samsung раскрыла параметры монитора Smart Monitor M8, предварительный анонс которого состоялся в начале этого года. Итак, новинка характеризуется 32-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), соотношением сторон 16:9, яркостью 400 нит, контрастностью 3000:1, временем отклика GtG 4 мс, кадровой частотой 60 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, пультом дистанционного управления, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой HDR 10+, двумя 5-Вт динамиками, интерфейсом micro-HDMI, двумя разъемами USB Type-C, подставкой с возможность регулировки наклона и функциональностью, присущей так называемым Smart TV.