Смартфон A1 Pro и его характеристики

2018-04-02, Автор - Мария Шмелева; [74]
Компания UMIDIGI выпустит ультрабюджетный смарфон. Батарея устройства имеет функцию быстрой зарядки, ее емкость равна 3150 мАч. В тыльную сторону гаджета встроен сканер для распознавания отпечатков пальцев. Имеется также симметричный порт USB Type-C. Вес данной модели 173 грамма. Размеры –145,3 x 69,1 x 8,5 мм.Бюджетник UMIDIGI A1 Pro имеет 2-линзовую главную камеру с модулями 13 МП и 5 МП. Камера для селфи и видеозвонков получила сенсор 5 МП.Его дисплей имеет размер диагонали 5,5 дюйма и соотношение сторон 18:9, а разрешение составляет 1440х720 пикселей. Android 8.1 Oreo будет служить рабочей средой для приложений, а центром аппаратной части – новый мобильный процессор MediaTek MT6739. Схема содержит 3 ГБ ОЗУ и всего 16 ГБ флэша, но память расширяется при помощи microSD-карт объемом до 256 ГБ. О стоимости пока не известно.


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