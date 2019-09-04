Смартфон ASUS ROG Phone 2 выходит в Европе

Компания ASUS в рамках выставки IFA 2019 показала международную версию игрового смартфона ROG Phone 2, который уже продается в Китае. Стандартная версия Elite Edition ничем не отличается от китайской – она оснащается 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, фронтальными стереодинамиками с поддержкой DTS: X Ultra, дополнительными кнопками AirTriggers, двумя вибро-моторами, 3,5 мм разъемом для наушников, четырьмя микрофонами, чипсетом Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, двойной камерой с датчиками на 48 Мп (Sony IMX586) и 13 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, вентиляционными отверстиями, кулером AeroActive Cooler II второго поколения, аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, а также различными аксессуарами.

А вот продвинутая версия ROG Phone 2 Ultimate Edition отличается 1 ТБ флэш-памяти стандарта UFS 3.0, поддержкой Cat20 4G/LTE со скоростью скачивания данных до 2 Гбит/с, а также матовым корпусом вместо глянцевого. Стандартная версия появится в продаже 20 сентября по цене 899 евро за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти, а продвинутая версия выйдет в четвёртом квартале по цене в 1199 евро.