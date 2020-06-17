Смартфон ASUS ROG Phone 3 составит конкуренцию существующим флагманам

Что касается характеристик, смартфон ASUS ROG Phone 3 получит новейший процессор Snapdragon 865 5G, 8 Гб ОЗУ или 12 Гб. Устройство будет работать на Android 10. Новинка также получит функцию быстрой зарядки 30 Вт, дисплей Quad HD + с частотой обновления 144 Гц. Ожидаемая дата выхода смартфона намечена на конец 2020 года.
Появились первые данные об игровом смартфоне компании ASUS ROG Phone 3. На данный момент нет никакой официальной информации от ASUS, но стало известно, что смартфон получил сертификацию 3C, а значит анонс уже близко.