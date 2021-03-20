Смартфон ASUS ROG Phone 5 получил слабую рамку

Недавно популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 и новинка его, к сожалению, провалила. Особенно плохо смартфону пришлось в тесте на изгиб – блогер попросту сломал его пополам. После разборки выяснилось, что в смартфоне нет внутренней рамки, а внешняя оказалась очень слабой из-за выреза для контактов на одной из граней. Впрочем, в комплекте поставки имеется чехол, который добавляет смартфону прочности.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Snapdragon 888, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, 111% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR, яркостью 800 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, от 128 до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей на 6000 мАч, быстрой зарядкой на 66 Вт, селфи-камерой на 24 Мп, тройной основной камерой на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп.