Смартфон ASUS ROG Phone 6 дебютирует 5 июля

Серия ASUS ROG Phone 6 является преемницей прошлогодней серии ROG Phone 5, которая состояла из 3 моделей линейки — стандартного ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. Все 3 устройства работали на прошлогоднем процессоре Snapdragon 888 SoC. Ожидается, что в этом году ASUS также выпустит серию ROG Phone 6 в 3 моделях, которые будут стандартными ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro и ROG Phone 6 Ultimate, где все 3 устройства будут работать на одном и том же флагманском процессоре Snapdragon 8+.