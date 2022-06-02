Смартфон ASUS ROG Phone 6 дебютирует 5 июля

Компания ASUS подтвердила, что глобальная презентация серии ROG Phone 6 состоится на Тайване практически 5 июля. ROG Global также упомянул, что помимо запуска серии ROG Phone 6, бренд также анонсирует несколько новых игровых аксессуаров и набор новых игровых наушников от компании.

Серия ASUS ROG Phone 6 является преемницей прошлогодней серии ROG Phone 5, которая состояла из 3 моделей линейки — стандартного ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. Все 3 устройства работали на прошлогоднем процессоре Snapdragon 888 SoC. Ожидается, что в этом году ASUS также выпустит серию ROG Phone 6 в 3 моделях, которые будут стандартными ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro и ROG Phone 6 Ultimate, где все 3 устройства будут работать на одном и том же флагманском процессоре Snapdragon 8+.

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