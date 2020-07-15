Смартфон ASUS ZenFone 7 получит 512 ГБ флеш-памяти

Сетевые источники поделились информацией о смартфонах серии ASUS ZenFone 7 Series, которые еще не были представлены официально. Итак, тайваньский производитель выпустит модели ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Оба устройства получат топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти.

Базовой модели прочат наличие модуля NFC, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, 6,7-дюймового дисплея, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация смартфонов ожидается до конца лета.