Смартфон ASUS ZenFone Max Pro M2 получил Android 9 Pie

Компания ASUS выпустила обновление до операционной системы Android 9 Pie для смартфона-долгожителя ZenFone Max Pro (M2). Обновление размером 1,5 ГБ содержит майский патч безопасности операционной системы Android, исправляет проблему с игрой PUBG, а также привносит стандартные нововведения девятой версии Android.

Напомним, что Max Pro M2 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, разрешением 2280:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, популярным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512 и LTE-модемом со скоростью передачи данных до 450 Мбит/с,двумя разъёмами для SIM-карт и отдельным слотом для карт памяти microSD, портом Micro-USB, модулем NFC для бесконтактных платежей, сдвоенной основной камерой на 12+5 Мп, фронтальной камерой на 13-Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 5000 мАч.