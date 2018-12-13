Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) вышел в России

Компания ASUS выпустила в российскую продажу потенциально хитовый смартфоны ZenFone Max Pro (M2), который может похвастаться отличным сочетанием цены и характеристик. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 17 990 рублей, а вариант с 4/128 ГБ стоит 19 990 рублей.

Напомним, что новинку оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, разрешением 2280:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, популярным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512 и LTE-модемом со скоростью передачи данных до 450 Мбит/с,двумя разъёмами для SIM-карт и отдельным слотом для карт памяти microSD, портом Micro-USB, модулем NFC для бесконтактных платежей, сдвоенной основной камерой на 12+5 Мп, фронтальной камерой на 13-Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 5000 мАч.