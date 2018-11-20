Смартфон ASUS Zenfone 5Z получит Android 9.0 в январе

Компания ASUS официально объявила о том, что флагманский смартфон Zenfone 5Z обновится до операционной системы Android 9.0 в конце января 2019 года. Причем речь идет о глобальной версии с каталожным номером модели – ZS620KL.

Напомним, что представленный этим летом Zenfone 5Z получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль. В качестве операционной системы здесь используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.