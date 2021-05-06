Смартфон ASUS Zenfone 8 Flip показали на рендерах

В сети появились подробности и качественные рендеры флагманских смартфонов ASUS Zenfone 8 Flip и Zenfone 8, которые будут представлены уже 12 мая. Характеристики последнего были раскрыты уже достаточно давно, а вот параметры Zenfone 8 Flip утекли в сеть впервые. Итак, аппарат получит откидную тройную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (телефото) и 12 Мп (макро), 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, топовую платформу Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт, размеры 165:77,3:9,5 мм и массу в 230 граммов.

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