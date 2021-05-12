Смартфон ASUS Zenfone 8 Flip получил поворотную камеру

Компания ASUS анонсировала выход топового смартфона Zenfone 8 Flip, который среди прочего получил поддержку сотовых сетей 5G. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым Samsung AMOLED с разрешением FullHD+, кадровой частотой 90 Гц, временем отклика 1 мс, частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц, 110% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1000 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карт MicroSD, откидной тройной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (3-кратный оптический зум), двумя динамиками, двумя усилителями NXP TFA9874, топовой платформой Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой Wi-Fi Direct, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и предустановленной ОС Android 11 c прошивкой ZenUI 8.

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