Смартфон Ai+ Nova 2 оценили в 100 долларов

Компания Ai+ объявила о выпуске бюджетного смартфона Nova 2, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе Unisoc T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и технологией In-Cell, до 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой NxtQ, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, портом USB Type-C и защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 100 долларов.