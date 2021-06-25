Смартфон Alcatel 1 (2021) оценен в $70

В рамках грядущей выставки MWC 2021 компания Alcatel пополнила ассортимент смартфонов начального уровня моделью Alcatel 1 (2021), которая оценена в 70 долларов. Итак, аппарат получил 5-дюймовый экран FWVGA+ (480:960 пикселей), бюджетную четырехъядерную платформу MediaTek MT6739 с тактовой частотой до 1,5 ГГц, графическим адаптером IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 МГц и поддержкой VoLTE, 1 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 2 Мп и одинарную тыльную камеру с датчиком изображения 5 Мп, а также батарею ёмкостью 2000 мАч.

Комментарии и отзывы Alcatel 1 (2021)
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