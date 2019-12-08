Смартфон Aquos Zero 2 скоро в продаже

2019-12-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Aquos Zero 2; [98]
Компания Sharp заявила что, смартфон Aquos Zero 2 задерживается и выйдет только в начале 2020 года.

Смартфон Aquos Zero 2 получил 6.4 дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+. Внутри смартфона разместили топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 256 ГБ ПЗУ UFS 3.0. Под экраном разместили сканер отпечатков пальцев, также смартфон получил защиту от воды IP68, NFC-модуль, двойную камеру на 12 Мп, а также аккумулятор на 3130 мАч. Смартфон будет поставляться на лавки магазина сразу же на операционной системе Android 10.


Комментарии и отзывы Aquos Zero 2
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