Смартфон Aquos Zero 2 скоро в продаже

Компания Sharp заявила что, смартфон Aquos Zero 2 задерживается и выйдет только в начале 2020 года.

Смартфон Aquos Zero 2 получил 6.4 дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+. Внутри смартфона разместили топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 256 ГБ ПЗУ UFS 3.0. Под экраном разместили сканер отпечатков пальцев, также смартфон получил защиту от воды IP68, NFC-модуль, двойную камеру на 12 Мп, а также аккумулятор на 3130 мАч. Смартфон будет поставляться на лавки магазина сразу же на операционной системе Android 10.