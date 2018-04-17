Смартфон Archos Saphir 50X способен пережить падение с высоты одного метра и удары

Состоялся анонс защищенного смартфона Archos Saphir 50X. Гаджет получил 5-дюймовый экран с разрешением 1280 * 720 пикселей и способен пережить падение с высоты одного метра, удары, а также пребывание в воде в течение получаса. Внутри аппарата установлен 4-ядерный чипсет MediaTek MTK6737VWT и 2 ГБ ОЗУ. Расширить память можно microSD-картой объемом до 64 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 МП, селфи-камера – 5 МП. Емкость аккумулятора равна 4000 мА.ч. Приобрести смартфон Archos Saphir 50X можно за 150 евро.