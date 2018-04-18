Смартфон Asus Zenfone Max Pro M1 получит чистую Android Oreo

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Asus Zenfone Max Pro M1, который еще не был представлен официально. Аппарату прочат корпус из металла, шестидюймовый экран, аккумулятор на 5000 мАч, процессор Snapdragon 636, 4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру с 16 Мп сенсорами, фронтальную камеру на 16 Мп с поддержкой технологии распознавания лиц и, что самое интересное, чистую операционную систему Android Oreo без фирменной оболочки ZenUI. Дата официального анонса и цена пока не сообщаются.