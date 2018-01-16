Смартфон BQ-6000L Aurora

BQ выпустит смартфон в первой половине 2018 года среднего класса. Сообщается о наличии 4-ех камер (фронтальные на 8 и 20 Мп с углом обзора в 120 градусов и возможностью делать групповые снимки, и тыльные на 5 и 13 Мп с поддержкой режима съемки с размытым фоном). Лицевые камеры могут использоваться и для разблокировки аппарата посредством распознавания лица пользователя.В наличии 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, мощная аккумуляторная батарея на 4010 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки и подзарядки других девайсов, подключаемых к новинке через интерфейс OTG, MicroSD-слот для карт до 256 Гб, два SIM-слота, сканер отпечатка пальца.Стоимость такой модели 14990 рублей.