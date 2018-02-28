Смартфон BQ Aquaris VS получил 4 ГБ оперативной памяти

Испанская компания BQ пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquaris VS, которая относится к среднему ценовому сегменту. Аппарат оснастили 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, процессором Snapdragon 430, двумя версиями с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ оперативной и встроенной памяти, 12-Мп основной камерой с диафрагмой f/2.0, 8-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3100 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, а также предустановленной операционной системой Android 7.1.2 Nougat. Цена смартфона в Европе составит 189 евро (около 232 доллара) за версию с 3/32 ГБ памяти и 209 евро (257 долларов) за модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.