Смартфон Bigme Hibreak получил черно-белый экран E-Ink

Компания Bigme, известная своими электронными книгами, объявила о выпуске своего первого смартфона Bigme Hibreak. Аппарат выйдет в двух версиях, которые объединяет 5,84-дюймовый дисплей E-Ink. Более доступный вариант оснастят монохромной панелью, однокристальной системой MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 11, поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, батареей ёмкостью 3300 мАч и корпусом с размерами 154:76,8:8,6 мм. Старшая версия отличается платформой MediaTek Dimensity 900, ОС Android 14, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Первая выйдет уже 31 мая по цене в 220 долларов, а вот вторую придется подождать до конца года. Она обойдется в 250 долларов.