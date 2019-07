Смартфон Black Shark 2 Pro протестировали в бенчмарке

Сегодня в сети появились результаты тестирования игрового смартфона ASUS ROG Phone 2 в китайском бенчмарке Master Lu. Неожиданно аппарат на новой платформе Snapdragon 855 Plus выступил хуже, чем Xiaomi Mi 9 на обычном Snapdragon 855 Plus. Позже стали известны результаты тестов в Geekbench другого геймерского аппарата Black Shark 2 Pro на Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте смартфон набрал 3632 балла, а в многопоточном – 11304 балла. Этот результат сравним со все тем же Xiaomi Mi 9 на Snapdragon 855 и с 8 ГБ ОЗУ. В общем, пока устройства на Snapdragon 855 Plus не показали ожидаемой производительности. Быть может, это случится после их релиза.