Смартфон Black Shark 3S выпустили в версии с 16 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi выпустила топовую версию геймерского смартфона Black Shark 3S, который был представлен полтора месяца назад. Изначально аппарат продавался в вариантах с 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти по цене в 570, 620 и 685 долларов. Новая версия может похвастаться 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Её цена составляет 705 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 270 Гц, яркостью 500 кд/м2 и компенсацией движения MEMC, процессором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, игровыми кнопками на боковых кромках, аккумулятором на 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной оболочкой JoyUI 12 на основе MIUI 12 и Android 10.

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