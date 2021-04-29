Смартфон Black Shark 4 выходит в мировую продажу

Компания Xiaomi поделилась подробностями международного запуска игрового смартфона Black Shark 4, который вышел в Китае еще в прошлом месяце. Итак, глобальная версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 500 долларов, а с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – в 600 долларов. Старт розничных продаж намечен на 6 мая.

Напомним, что смартфон оснащается платформой Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR 10+, кадровой частотой 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц и 111% охватом цветовой палитры DCI-P3, дополнительными кнопками на боковой кромке, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой на 48-Мп (64 Мп у Pro-версии), 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

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