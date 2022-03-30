Смартфон Black Shark 5 RS получил две платформы на выбор

Компания Xiaomi представила сегодня не только смартфоны Black Shark 5 Pro и Black Shark 5, но и модель BlackShark 5 RS. Новинка характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, тройной основной камерой с датчиками изображения на 64 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, UFS 3.1 и SSD, оперативной памятью LPDDR5, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, выдвижными клавишами с магнитным приводом Magnetic Shoulder 1.0 и ОС Android 12 с прошивкой Joy UI 13 «из коробки».

Версия с платформой Qualcomm Snapdragon 888 и 8/256 ГБ памяти оценена в 520 долларов, а с Snapdragon 888+ и 12/256 ГБ памяти – 600 долларов. Старт продаж смартфона намечен на 3 апреля.