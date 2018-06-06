Смартфон BlackBerry KEY2 будет стоить 650 долларов

Вчера в сеть утекло официальное изображение смартфона BlackBerry KEY2, ну а сегодня настало время технических характеристик устройства. Итак, аппарат получит шуструю однокристальную платформу Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти, 4,5 дюймовый дисплей с разрешением 1620:1080 пикселей (как у предшественника), аккумулятор на 3500 мАч, сдвоенную камеру с датчиками на 12 Мп с диафрагмой F/1,8 и F/2,6, а также фронтальную камеру на 8 Мп. Размеры устройства составят 151,4:71,8:8,5 мм. По словам источника, BlackBerry KEY2 будет стоить 650 долларов. Насколько эта информация соответствует действительности, мы узнаем уже во время завтрашнего официального анонса.