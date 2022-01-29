Смартфон Blackview A95 получил камеру в стиле iPhone 13

Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A95, которая оценена в 210 долларов. При этом для первых покупателей смартфон будет доступен за 160 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 60 Гц и соотношением сторон 20:9, селфи-камерой разрешением 8 Мп, одинарной тыльной камерой с 20-Мп датчиком изображения Sony IMX376 и двумя модулями-муляжами, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P70, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 4380 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и предустановленной прошивкой Doke OS на базе ОС Android 11.