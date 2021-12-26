Смартфон Blackview BV8800 получил батарею на 8380 мАч

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью BV8800, которая в числе прочего получила батарею ёмкостью 8380 мАч. Новинка также характеризуется внушительной толщиной в 17,7 мм, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, тыльной квадрокамерой с 50-Мп главным модулем (Samsung JN1), 20-Мп камерой ночного видения, сверхширокоугольным модулем неизвестного разрешения и датчиком глубины сцены, селфи-камерой на 16 Мп, а также защитой в соответствии со стандартами и степенями MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Смартфон появится в продаже 10 января по цене в 300 долларов.

Комментарии и отзывы Blackview BV8800
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