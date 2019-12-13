Неубиваемый смартфон Blackview BV9900 будет стоить $329,99

Компания Blackview снизит цену на защищенный смартфон BV9900, который поступил в продажу в начале декабря. Только 23 декабря смартфон будет доступен по цене $329,99, тогда как обычная его цена составляет $499,99.

Напомним, что он характеризуется 5,84- дюймовым Full HD+ дисплей, основной квадрокамерой на 48 Мп, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, чипсетом MediaTek Helio P90, батарею на 4380 мАч, дактилоскопом на торце, 10-Вт беспроводной зарядкой, 18-Вт быстрой зарядкой и Android 9 Pie. Имеет защиту от пыли и длительного погружения под воду, повышенную защиту от высокого давления и высоких температур, военный стандарт противоударности, стойкости к вибрациям, низким и высоким температурам, а также солевым туманам.