Смартфон Blu Vivo Go при скромной цене в 89 долларов получил большой дисплей

Компания Blu выпустила недорогой бюджетный смартфон Vivo Go. Девайс получил 6-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 точек и последнюю версию ОС Android Pie в специальной редакции Go Edition. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek MT6739. Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. Селфи-камера на лицевой панели получила оптический блок с весьма скромными характеристиками – всего 0,3 МП. Между тем тыльная камера имеет два сенсора по 8 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2600 мА.ч. Оценивается новинка в 89 долларов.