Смартфон Bluboo S3 получит аккумулятор на 8500 мАч

В сети просочились свежие подробности о смартфоне Bluboo S3, первая информация о котором появилась пару месяцев назад. Итак, аппарат получит аккумулятор на 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки MediaTek Pump Express 3.0. Аппарат сможет заряжаться током 2 А при напряжении 12 В. До 100% аппарат зарядится за 2,5 часа. Толщина корпуса при столь емкой батарее составит 11,2 мм. Также сообщается о шестидюймовом дисплее с соотношением сторон 18:9, занимающим 91% площади лицевой панели, и разъеме USB-C. Bluboo S3 должен появиться в продаже в апреле по цене около 200 долларов.