Смартфон Breeze получит 5,5-дюймовый экран

Компания HTC готовит недорогой смартфон Breeze. Гаджет построен на аппаратной платформе MediaTek. Новинка получит дисплей Full Screen размером 5,5 дюйма по диагонали и разрешение 1440 *720 точек. Объём оперативной памяти и вместимость флеш-модуля достигают 2 Гбайт и 16 Гбайт соответственно. В тыльной части корпуса расположится камера на основе 13-мегапиксельного датчика. В основу фронтальной камеры ляжет сенсор с 5 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью на 2730 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. О стоимости модели пока не сообщается.