Смартфон CMF Phone (1) от Nothing получит одинарную камеру

Сетевые источники сообщают, что компания Nothing готовит к выходу бюджетный смартфон под брендом CMF, который с большой натяжкой можно назвать упрощенной версией недавнего Nothing Phone (2a). Итак, грядущему CMF Phone (1) приписывают наличие пластикового корпуса в оранжевой, черной и белой расцветках, 6,5-дюймового дисплея с защитным стеклом Gorilla Glass, одинарной основной камеры со светодиодной вспышкой, однокристальной системы из серии MediaTek Dimensity с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной программной оболочки Nothing с гарантией трех лет обновлений ОС и четырех лет исправлений безопасности. Ориентировочная цена смартфона составляет 140 долларов.