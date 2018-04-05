Смартфон Черная Акула от Xiaomi

2018-04-05, Автор - Мария Шмелева; [74]
Компания Xiaomi выпустит красивый и модный смартфон в первой половине года .Согласно более ранним данным, у геймерского гаджета будет 18:9 экран с разрешением 2160 × 1080 пикселей (стандарт Full HD+). Еще известно, что аппарат будет иметь функцию быстрой зарядки 3-ей версии.Смартфон для любителей игр выпустят в розницу в трех вариантах. У младшей модели в арсенале будет 6 ГБ «оперативки» и флэш-массив объемом 128 ГБ. Базовая версия получит 8 ГБ ОЗУ и такой же объем флэша. Ну а топовый вариант обладает 8 ГБ «оперативки» и флэш-модулем на 256 ГБ.Геймерский девайс будет собран на мощном 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 845. Ядра процессора могут выдавать частоту до 2,8 ГГц, обработкой графики занят модуль Adreno 630. Рабочей средой для приложений избрана 8-я версия ОС Android «Oreo». Для геймеров предоставят также доступ к игровой платформе Shark Space. О стоимости пока не известно.


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