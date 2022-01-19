Смартфон Coolpad COOL 20 Pro Starry Sky Limited Edition поступил в продажу в Китае

Еще в начале декабря 2021 года Coolpad выпустила в Китае новый смартфон под названием Coolpad COOL 20 Pro. Телефон был анонсирован в пяти цветах. Один из них под названием «Звездное небо» — это вариант с ограниченным тиражом. Теперь смартфон наконец-то поступил в продажу в этой цветовой гамме.

Coolpad COOL 20 Pro Starry Sky Limited Edition продается в Китае по цене 2599 иен. Эта версия смартфона поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В отличие от обычных цветовых решений с однотонной отделкой, у данной версии есть темно-синий фон с блестками, имитирующими звездное небо.

Что касается характеристик, он поставляется с 6,58-дюймовым дисплеем FHD + 120 Гц (LCD), процессором MediaTek Dimensity 9000, файловой системой EROFS разработанной Huawei и программным обеспечением COOLOS 2.0.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную (широкоугольную) + 8-мегапиксельную (сверхширокоугольную) + 2-мегапиксельную (макро) тройную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, боковой датчик отпечатков пальцев, два стереодинамика, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB-С. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.