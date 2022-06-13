Смартфон Coolpad Cool 20s получил 90-Гц экран

Сетевые источники сообщили о выходе недорогого смартфона Coolpad Cool 20s, который появится в продаже уже 17 июня по цене в 150 долларов. Новинку оснастили 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (макро), восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Cool OS 2.0, слотами для двух SIM-карт, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS, интерфейсом USB-C, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников и боковым дактилоскопическим сенсором.