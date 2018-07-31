Смартфон Coolpad Cool Play 7 оценен в 117 долларов

Китайская компания Coolpad пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Cool Play 7, которая появится в продаже уже 2 августа. Новинку оснастили стеклянным корпусом с металлической рамкой, восьмиядерным чипсетом MediaTek MT6750, работающим на частоте 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ либо 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 5,85 дюймовым HD-дисплеем, который, по словам производителя, занимает 90% передней панели, сдвоенной основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с функцией распознавания лиц, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 2800 мАч. Цена смартфона составляет 117 и 132 долларов в зависимости от объема памяти.