Смартфон Cubot J3 оценен в 60 долларов...

Компания Cubot представила бюджетный смартфон J3, который получил функцию распознавания пользователей по лицам. Аппарат также оснастили однокристальной системой MediaTek MT6580, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, пятидюймовым дисплеем с разрешением 960:480 пикселей, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, модулем Bluetooth 4.0, поддержкой карт памяти microSD до 64 ГБ, а также предустановленной операционной системой Android Oreo (Go Edition). Смартфон появится в продаже в июне этого года по цене 60 долларов.