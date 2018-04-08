Смартфон Cubot P20 и его характеристику

2018-04-08, Автор - Мария Шмелева; [57]
Компания Cubot выпустила не дорогой смартфон с двумя камерами. На тыльной панели можно обнаружить сенсор для снятия отпечатков пальцев и 2-линзовую главную камеру с разрешением объективов 20 МП и 2 МП. Толщина смартфона составляет 8,5 мм, батарея имеет емкость 4000 мАч.Дисплей девайса имеет соотношение сторон 19:9, размер диагонали 6,18 дюйма и разрешение стандарта Full HD+. В подражание iPhone X новинку оснастили «козырьком» в верхней части экрана.Аппарат собран на базе мобильного чипа MedaiaTek MT6750T. Схема содержит 4 ГБ ОЗУ и флэш-массив на 64 ГБ. Владелец может увеличить память за счет microSD-карты. О стоимости пока не известно.


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