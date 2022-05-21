Смартфон Cubot Pocket получил 4-дюймовый экран

Китайский производитель Cubot пополнил ассортимент компактных смартфонов моделью Cubot Pocket, которая оценена в 200 долларов. Старт продаж намечен на 27 июня. Новинку оснастили 4-дюймовым дисплеем с разрешением 1570:720 пикселей, 16-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 3000 мАч, 12-нанометровой 4-ядерной платформой Unisoc Tiger T310 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR GT7200,4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi (802.1.1 a/b/g/n; 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11.